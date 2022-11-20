20 Kasım 2022 Pazar günü uygulanan ALES/3 sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederek ALES ne zaman açıklanacak? Sorusunu araştırıyor. Adaylar başta olmak üzere, ALES ne zaman açıklanacak? sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, ALES ne zaman açıklanacak? ALES/3 Sınav sonuçları ne zaman? ALES Sınav sonuçları açıklanma tarihi!

ALES 2022 / 3 Sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, gerçekleştirilen sınavın ardından ALES ne zaman açıklanacak? Sorusunu araştırmaya başladı. Heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, internet üzerinde konu hakkında araştırma gerçekleştiriyor. Arama motorları üzerinde sıklıkla ALES ne zaman açıklanacak? Sorusunu araştırıyorlar. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen ALES/3 Sınav sonuçları ne zaman? Sorusunu yanıtladık. Peki, ALES ne zaman açıklanacak? ALES/3 Sınav sonuçları ne zaman? ALES Sınav sonuçları açıklanma tarihi!

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES/3 ) ÖSYM tarafından resmi web sitesi üzerinde yayınlanan bilgilere göre, sınav sonuçları 9 Aralık 2022'de adayların erişimine açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden kişisel bilgileri ile öğrenebilecek.