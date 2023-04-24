ALES ne zaman açıklanacak? 2023-ALES/1 sonuçları açıklandı mı? ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) bu ay gerçekleştirildi. Ardından adaylar, ALES ne zaman açıklanacak ve 2023-ALES/1 sonuçları açıklandı mı sorularını araştırıyor. ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı ve ALES ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki, ALES ne zaman açıklanacak? 2023-ALES/1 sonuçları açıklandı mı? ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı!