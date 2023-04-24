ALES ne zaman açıklanacak? 2023-ALES/1 sonuçları açıklandı mı? ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı!
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) bu ay gerçekleştirildi. Ardından adaylar, ALES ne zaman açıklanacak ve 2023-ALES/1 sonuçları açıklandı mı sorularını araştırıyor. ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı ve ALES ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki, ALES ne zaman açıklanacak? 2023-ALES/1 sonuçları açıklandı mı? ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı!
ÖSYM tarafından ALES/1 sınavı 16 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. ALES ne zaman açıklanacak ve ALES sonuçları açıklandı mı soruları gündeme geliyor. Adaylar merakla ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı ve 2023-ALES/1 ne zaman açıklanacak sorularını araştırıyor. ALES ne zaman açıklanacak? 2023-ALES/1 sonuçları açıklandı mı? ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…
ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) 16 Nisan tarihindegerçekleştirildi. ALES sınavı gerçekleştirildikten sonra ÖSYM'nin resmi sitesinden 2023-ALES/1) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
ALES SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
2023-ALES/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) 16 Nisan tarihindegerçekleştirildi. 2023-ALES/1 sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacaktır.
2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı https://t.co/SmOdWW6nbV pic.twitter.com/m4bCasAIbP— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) April 16, 2023