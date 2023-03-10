ALES geç başvuruları başladı mı? ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

Milyonlarca adayın katılımı ile gerçekleşecek olan ALES önümüzdeki günlerde yapılacak. 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adaylar geç başvuru tarihlerini araştırıyorlar. Peki, ALES geç başvuruları ne zaman? ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES geç başvuru ücreti ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen ALES-Sayısal puanın olması gerekmektedir. ALES başvuru süreci sona ermişti. Sınav başvurusunu tamlayamayan adaylar geç başvuru tarihlerini araştırmaya koyuldu. Konuya dair açıklama ÖSYM'den geldi. Peki, ALES Geç başvuruları ne zaman? ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES geç başvuru ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

ALES GEC BAŞVURULAR NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre,ALES sınavı için geç başvurular, 10 Mart 2023 Cuma gününden itibaren alınmaya başlayacak. Geç başvuru dönemi 13 Mart saat 23.59'da sona erecek. Başvurular ÖSYM'nin asi sayfası üzerdenyapılacak.

ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından her yıl yılda üç kez yapılanALES sınavı 16 Nisan Pazar günü saat 10.00 da Deprem bölgesi hariç 70 ilde sınav merkezlerinde eşzamanlı olarak yapılacak.

2023 ALES GEC BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin 2023 ALES /1 için belirlediği geç başvuru ücreti 277,50 TL olarak duyuruldu.

ALES GEC BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YAPILIR?

Adaylar geç başvuru ücreti ödemelerini yalnızca ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden yapabilecekler.

ALES HANGİ İLERDE YAPILMAYACAK?

Depremden etkilenen Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Adana ve Malatya'da 2023-ALES/1 yapılmayacak.