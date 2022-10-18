Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular başladı. Akademik kariyer yapmak isteyen birçok kişinin girmek istediği ALES'de geç başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Ales geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Ales geç başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Akademik kariyer yapmak isteyen birçok kişinin girmek istediği ALES sınavı, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile görev almak isteyen kişilerin katıldığı bu sınavın açılımı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Ales geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Ales geç başvuru ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

ALES 2022 BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) başvuru tarihi 30 Eylül-10 Ekim arasındadır. Bununla beraber geç başvuru günü 18 Ekim saat 23:59 tarihine kadar adayların başvuru yapması gerekmektedir. ALES başvuru işlemleri için https://ais.osym.gov.tr/ sitesinden yapabilirsiniz.

ALES 3 NE ZAMAN?

2022 ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecektir. Ales sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacaktır.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücret bedeli 185 TL olarak açıklandı.