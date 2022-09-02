2022-ALES/2 cevap anahtarı ne zaman açıklanacak ve ALES soru cevap anahtarı araştırılıyor. ALES cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? ALES soru ve cevap anahtarı sorgulama ekranı! Peki, ALES cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

ALES cevap anahtarı ne zaman açıklanacak adaylar tarafından araştırılıyor. 2022-ALES/2 cevap anahtarı ne zaman açıklanacak ve ALES soru cevap anahtarı yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. ALES cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? ALES soru ve cevap anahtarı sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…

ALES CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI! (LİNK)

2022-ALES/2 SINAVI CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

2022-ALES/2 CEVAP K ĞITLARI VE ADAY CEVAPLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ