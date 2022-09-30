Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) başvuruları 30 Eylül-10 Ekim tarihlerinde başlıyor. ALES başvurusu yapacak adaylar ise ALES başvuru ücreti 2022 ne kadar? sorusunun yanıtını arıyor. ÖSYM tarafından alınacak başvuruları bekleyen adaylar başvuru ücretini yatırarak ALES başvurusunu gerçekleştirecek. Peki, ALES başvuru ücreti 2022 ne kadar? ALES başvuru ne kadar, kaç TL? 2022 ALES başvuru ücretleri!

ALES başvuru ücreti 2022 ne kadar? sorusu ALES sınavına girecek olan adayların merak konusu. ÖSYM tarafından başvurular 30 Eylül tarihinde başlayarak 10 Ekim tarihinde sona erecek. ALES sınavına girecek adaylar ise ALES başvuru ücretlerini araştırıyor. Peki,ALES başvuru ücreti 2022 ne kadar? ALES başvuru ne kadar, kaç TL? 2022 ALES başvuru ücretleri!

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

ÖSYM tarafından ALES başvuruları https://ais.osym.gov.tr sitesinden alınacak. Başvuru yapacak olan adaylar ise başvuru ücretini yatırarak ALES başvurusunu tamamlamış olacak. Adaylar ÖSYM'nin sitesinde yer alan kılavuzda yazan bankalara ALES ücretini yatırabilir. ALES başvuru ücreti ise 185 TL olarak belirlendi.

ALES NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından ALES tarihi belirlendi. ALES/3 sınavı 20 Kasım tarihinde uygulanacak.

ALES BAŞVURU KILAVUZU 2022!