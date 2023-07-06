Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. ALES girecek olan adaylar arama motorlarında ALES başvuru ne zaman başlıyor? ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuru nasıl yapılır? ALES başvuru tarihi! araması yapıyor.

ALES sınavına girecek adaylar ALES başvuru ne zaman başlıyor? ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuru nasıl yapılır? ALES başvuru tarihi! araması yapıyor. ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Peki, ALES başvuru ne zaman başlıyor? ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuru nasıl yapılır? ALES başvuru tarihi!

ALES BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2023-ALES/2 sınavı için başvurular başladı. Adaylar, 10 Temmuz'a kadar başvurularını elektronik ortamda yapabilecekler.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücreti 260 lira olarak açıklandı.

ALES BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak " https://ais.osym.gov.tr " internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

Adaylar, 20 Ağustos'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır. Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde de belirleyici durumdadır.

ALES ilk kez 1997 yılında Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (LES) adıyla yapılmıştır. 10 yıl sonra Yükseköğretim Kurulu'nun 2 Şubat 2007 tarihli toplantısında sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) olarak değiştirilmiştir.

Tezli yüksek lisans başvurularında ALES puanı YDS gibi gereklidir. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES sınavı gerekmemektedir. Genel olarak sayısal ve sözel analitik düşünmeyi ölçen bir sınavdır. Sınav süresi 150 dakika iken geçerlilik süresi ise 5 yıldır. 2018'de e-YDS'ye benzer şekilde e-ALES'in yapılacağı duyurulmuş ancak sınav uygulanmadan iptal edilmiştir.

ALES BAŞVURU KILAVUZU

ALES başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Kılavuza ulaşmak için BURAYA tıklayınız.