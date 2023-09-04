ALES açıklandı mı? 2023 ÖSYM ALES SONUÇ TARİHİ! Ales ne zaman açıklanacak?

2023 yılında gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ALES sonuçları, ÖSYM tarafından belirlenen tarihte adayların erişimine sunulacak. Peki, ALES açıklandı mı? Ales ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 20 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Binlerce öğrencinin girdiği sınavın sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılmaktadır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen ALES sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, ALES açıklandı mı? Ales ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

ALES SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için 150 bin 975 aday başvuruda bulunmuştur.

ALES AÇIKLANDI MI?

ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan takvime göre Ales sonuçları, 5 Eylül tarihinde açıklanacaktır.