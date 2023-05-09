Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adaylar ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Sınava giren adayların gündeminde yer alan ALES sonuçları hakkında arama motorlarında ALES açıklandı mı 2023? ALES 2023 ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanır? soruları aratılıyor.

ALES açıklandı mı 2023? sorusu merak ediliyor. ÖSYM tarafından ALES/1 sınavı 16 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. ALES sınavına giren adaylar ise ALES sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını arıyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken ALES açıklandı mı 2023? ALES 2023 ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanır? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde...

ALES AÇIKLANDI MI 2023?

ALES sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

ALES 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ÖSYM resmi sitesinde 10 Mayıs olarak duyuruldu. ALES 10 Mayıs günü saat 10.00'da ÖSYM sonuç sitesinde açıklanacak.

ALES SINAV SONUÇ SORGULAMA

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