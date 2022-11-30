ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES ne zaman açıklanacak?
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ALES 3 SINAVI 20 Kasım 2022 Pazar günü uygulandı. ALES/3 sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak ve ALES ne zaman açıklanacak soruları gündeme geliyor. Peki, ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES ne zaman açıklanacak?
Heyecanla ALES 3 sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak ve ALES ne zaman açıklanacak sorularını araştırıyor. ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aranıyor. ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES ne zaman açıklanacak? ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…
ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES/3 ) ÖSYM tarafından resmi web sitesi üzerinde yayınlanan bilgilere göre, sınav sonuçları 9 Aralık 2022'de adayların erişimine açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden kişisel bilgileri ile öğrenebilecek.
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2022-ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı https://t.co/dacQMSZSmV pic.twitter.com/SlHkA1meA0— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) November 20, 2022