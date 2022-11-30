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ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES ne zaman açıklanacak?

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ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES ne zaman açıklanacak?

ALES 3 SINAVI 20 Kasım 2022 Pazar günü uygulandı. ALES/3 sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak ve ALES ne zaman açıklanacak soruları gündeme geliyor. Peki, ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES ne zaman açıklanacak?

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Heyecanla ALES 3 sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak ve ALES ne zaman açıklanacak sorularını araştırıyor. ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aranıyor. ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES ne zaman açıklanacak? ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES/3 ) ÖSYM tarafından resmi web sitesi üzerinde yayınlanan bilgilere göre, sınav sonuçları 9 Aralık 2022'de adayların erişimine açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden kişisel bilgileri ile öğrenebilecek.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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