ALES 3 SINAVI 20 Kasım 2022 Pazar günü uygulandı. ALES/3 sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak ve ALES ne zaman açıklanacak soruları gündeme geliyor. Peki, ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES ne zaman açıklanacak?

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ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES/3 ) ÖSYM tarafından resmi web sitesi üzerinde yayınlanan bilgilere göre, sınav sonuçları 9 Aralık 2022'de adayların erişimine açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden kişisel bilgileri ile öğrenebilecek.

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