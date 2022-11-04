ALES/3 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM ALES sınav tarihi

Bu yılın üçüncü ve son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav( ALES- 3) sınavı için adayların geri sayımı başladı.30 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında tamamlanan ALES/3 başvurularının ardından, sınava katılım sağlayacak adaylar sınav tarihini araştırıyor. Peki, ALES sınavı ne zaman? ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...

ÖSYM tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan ALES sınavı için hazırlıklar sürüyor. Yüksek lisans eğitimi almak isteyen üniversite mezunu binlerce kişi, ALES sınavına girerek başarılı olmaya çalışacak. Peki, ALES sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde...

ALES/3 SINAVINE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu. Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES/3 sınavına kısa bir zaman kala, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES sınavının yapılacağı gün belli oldu.

Buna göre; ALES sınavı giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce yani Kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

ALES SINAVI KAÇ DAKİKADIR?

ALES 150 dakika yani 2,5 saat süren bir sınavdır. Sınava giren adaylar, sınav başladıktan sonra ilk 110 dakika ve son 15 dakika içerisinde salonu hiçbir durumda terk etmemelidir. Nedeni ne olursa olsun sınav salonundan ayrılan hiçbir aday sınav salonuna tekrar kabul edilmemektedir.

ALES NE İŞE YARAR?

ALES puanı ile tezli yüksek lisansa, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi akademik personel kadrolarına ve doktoraya başvurulabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilecek adayların belirlenmesinde de ALES puanı etkili olmaktadır.

ALES NEDİR?

ALES, açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı olan, ÖSYM tarafından ilkbahar döneminde 1, sonbahar döneminde 2 olmak üzere yılda üç defa, 81 ilde düzenlenen yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için sözel ve sayısal olarak 2 testten ve 100 sorudan oluşan, puan aralığı 50 ve 100 arası olan sınavdır. Adından da anlaşıldığı gibi lisansüstü eğitim için girilen ALES, lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilecek adayların belirlenmesinde de belirleyici bir sınavdır.