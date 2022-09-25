Birçok adayın katılacağı sınavın gerçekleştirileceği tarih, sınava katılacak olan kişiler tarafından merak ediliyor ve ALES 3 Ne zaman? ALES/3 Sınavı ne zaman 2022? Şeklinde aratılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sene içerisinde 3 oturum şeklinde gerçekleştirilmektedir. Peki, ALES 3 Ne zaman? ALES/3 Sınavı ne zaman 2022? İşte ALES/3 sınav tarihi!

ALES 3 Ne zaman? Sorusu sınava katılacak olan adayların internet üzerinde en sık araştırdığı konu haline geliyor. Senenin üçüncü ve son sınavının tarihinin yaklaşması ile birlikte heyecan daha da artıyor. Peki, ALES 3 Ne zaman? ALES/3 Sınavı ne zaman 2022? İşte ALES/3 sınav tarihi!

ALES 3 NE ZAMAN?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek, sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.