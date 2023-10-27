Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 3'ün ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. ALES 3 başvuruları bitti mi araştırılmaktadır. Peki, ALES 3 ne zaman? ALES 3 başvuruları bitti mi? İşte detaylar...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yükseköğretim kurumlarına akademik personel alımı ve lisans üstü programlarına öğrenci kabulü için düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, akademik kariyer yapmayı düşünenler için büyük önem taşır. ALES 3 sınav tarihi hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, ALES 3 ne zaman? ALES 3 başvuruları bitti mi? Detaylar haberimizde...

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır. Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde de belirleyici durumdadır.

ALES ilk kez 1997 yılında Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (LES) adıyla yapılmıştır. 10 yıl sonra Yükseköğretim Kurulu'nun 2 Şubat 2007 tarihli toplantısında sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) olarak değiştirilmiştir.

ALES 3 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 9 Ekim tarihinde sona ermiştir. ALES 3 sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecektir.