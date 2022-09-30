ALES 3 başvuruları başladı mı? Sorusu, sınava girmek isteyen adaylar tarafından yıl içerisinde sık sık araştırılıyor. Senenin sonuncu sınavı olan ALES 3 başvuruları başladı mı? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, ALES 3 başvuruları başladı mı? ALES 3 Başvuruları hangi tarihte başlayacak? ALES 3 Başvuru tarihi!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı yani ALES sınavı, yılda üç kez olmak üzere gerçekleştirilmektedir. 2022 yılında yapılacak olan üç sınavdan ikisi tamamlandı. Üçüncü sınav için sınava girecek adaylar, ALES 3 başvuruları başladı mı? ve ALES 3 Başvuruları hangi tarihte başlayacak? Sorularını araştırıyor. Peki, ALES 3 başvuruları başladı mı? ALES 3 Başvuruları hangi tarihte başlayacak? ALES 3 Başvuru tarihi!

ALES 3 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı yani ALES sınavı başvuruları, 30 Eylül – 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Yani ALES 3 için sınav başvuruları bugün itibariyle başlamış bulunmakta. Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra "https://ais.osym.gov.tr" adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.

ALES BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.