ÖSYM ALES/3 başvuru tarihi ve ücreti 2023 ne kadar? Araştırılıyor. ALES/3 başvurularının ne zaman başlayacağı, üniversite lisans diplomasını yüksek lisans seviyesine taşımak isteyen adaylar tarafından merak edilmeye başladı. Her yıl üç kez düzenlenen ALES sınavının üçüncüsü için tarih arayışı sürüyor. Peki, ALES/3 başvuru ne zaman, nasıl yapılır, başladı mı? İşte detaylar…

ALES/3 başvuru ne zaman, nasıl yapılır, başladı mı? ÖSYM ALES/3 başvuru tarihi ve ücreti 2023 ne kadar?

ÖSYM tarafından açıklanan 2023 ALES sınav takviminin ardından ALES başvuru tarihleri netleşti. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları başlıyor. ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen ALES'de sayısal ve sözel olmak üzere iki farklı alan bulunmaktadır. Sınav için hazırlanan adaylar, ALES/3 başvuru ve sınav tarihlerini dikkatle takip ediyorlar. Peki, ALES/3 başvuru ne zaman, nasıl yapılır, başladı mı?ÖSYM ALES/3 başvuru tarihi ve ücreti 2023 ne kadar? İşte detaylar…

ALES/3 BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin güncel takvimine göre, ALES başvuruları 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında kabul edilecektir. Başvurular, T.C. kimlik numarasıyla ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılabilecektir.

ÖSYM ALES/3 BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

ALES başvuru ücreti olarak 260 TL tahsil edilecektir. Yılın son ALES sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecektir. Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihine kadar kabul edilecektir. ALES sınavına katılmayı düşünen adaylar, bu tarihleri göz önünde bulundurmalıdır.

ALES/3 BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

ALES başvuruları; ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.