ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav giriş belgesi nasıl alınır merak ediliyor. Adaylar, ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak ve ALES/2 sınav yerleri nasıl öğrenilir sorularına yanıt aranıyor. Peki, ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2023-ALES/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak ve 2023-ALES/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır soruları gündeme geliyor. 2023-ALES/2 sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir ve ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak merak ediliyor. ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2023-ALES/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır? Detaylar haberimizdedir…

ALES/2 SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) giriş belgeleri ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM takvimine göre, ALES/2 sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecektir. Buna göre, giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce açıklanması tahmin ediliyor.

2023-ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2023-ALES/2 sınav giriş belgesini https://ais.osym.gov.tr/yetki/giris resmi sitesinden ulaşabilirsiniz. ALES sınav giriş yerleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden adayların erişimine açılacaktır.