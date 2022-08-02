ALES/2 için adayların araştırmaları sürüyor. ÖSYM 2022 yılı sınav takvimine göre ALES 2 ve ALES 3 başvuru ve sınav tarihi belli oldu. 24 Haziran'da başlayan ALES/ 2 başvuruları sona erdi. Peki, ALES 2 ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? ÖSYM 2022 ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? İşte detaylar haberimizde...

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN 2022?

ALES/2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları 4 Temmuz'da sona erdi. ALES/2 sonuçları ise ÖSYM sınav takvimine göre 9 Eylül'de belli olacak.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN 2022?

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.

ALES 2022 TAKVİMİ

ALES/1 SINAV TARİHİ : 17 Nisan 2022

ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ : 21 Şubat – 3 Mart 2022

(Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2022)

ALES/2 SINAV TARİHİ : 21 Ağustos 2022

ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 24 Haziran – 4 Temmuz 2022

(Ücret ödeme için son gün, 5 Temmuz 2022)

ALES/3 SINAV TARİHİ : 20 Kasım 2022

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Eylül – 10 Ekim 2022

(Ücret ödeme için son gün, 11 Ekim 2022)

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 185,00 TL

ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 15 Mart 2022

ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 19 Temmuz 2022

ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 18 Ekim 2022

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün yüzde 50 artırımlı olarak ödenir.