Alemdar Öztürk Kimdir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Alemdar Öztürk Kimdir hayatı ve biyografisi!
Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Alemdar Öztürk Kimdir hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Alemdar Öztürk'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Alemdar Öztürk Kimdir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Alemdar Öztürk Kimdir hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Alemdar Öztürk Kimdir hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Alemdar Öztürk'ün hayatını araştırıyor. Peki, Alemdar Öztürk Kimdir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Alemdar Öztürk Kimdir hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
ALEMDAR ÖZTÜRK KİMDİR?
1970 yılında Adana ili Yumurtalık ilçesinde doğdu. İlk öğretimini Zeytinbeli Kasabası'nda,lise öğrenimini ise Yumurtalık Lisesi'nde tamamladı.
1991 yılında Selçuk Ünv. Ziraat Fakültesi'ni bitirdi.1994 yılında Çukurova Ünv. Ziraat Fakültesi'nde Yüksek Lisansını tamamlayarak Yüksek Ziraat Mühendisi oldu.
1996-1999 yılları arasında Kösreli Sulama Birliği'nde teknik müdürlük yaptı.1999-2009 yılları arasında Ceyhan Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.Bu görevinden ayrıldıktan sonra,Tarım Bakanlığı'nda yüksek mühendislik yapmaya başladı.
2007 yılında Ceyhan Esnaf Odaları Başkanlarının oy birliğiyle 'Ceyhan Esnaf Odaları Güç Birliği Onursal Başkanlığına' getirildi. 12 Temmuz 2011 tarihinde Ceyhan'daki 150 adet Sivil Toplum Kuruluşları'nın yüzde 60'ının oylarıyla Ceyhan Kent Konseyi Başkanlığı'na layık görüldü.
Halen Ceyhan'daki 19 Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisiyle yönetimde olmak üzere,tamamına yakınıyla koordineli bir şekilde Ceyhan Kent Konseyi Başkanlığı görevini yürütmektedir.Eşi öğretmen olan Öztürk,iki çocuk babasıdır.