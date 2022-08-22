Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından olan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli konularda sürekli olarak fikirlerine başvurduğu Aleksandr Dugina kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor soruları gündeme geliyor. Peki, Aleksandr Dugin kimdir?

Aleksandr Dugin Rus siyaset bilimci ve faşist görüşleriyle tanınan strateji uzmanıdır. Kızı Darya Dugina'nın ölümüyle gündeme gelen Aleksandr Dugin kaç yaşında, kimdir merak ediliyor. Vladimir Putin'in önemli konularda sürekli olarak danıştığı Aleksandr Dugin kaç yaşında ve kimdir araştırılıyor. Aleksandr Dugin kimdir? Aleksandr Dugin kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Aleksandr Dugin biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ALEKSANDR DUGİN KİMDİR?

Aleksandr Gelyeviç Dugin 7 Ocak 1962 yılındaMoskova, Sovyetler Birliği doğdu. Rus siyaset bilimci ve faşist görüşleriyle tanınan strateji uzmanıdır.

Kremlin ve Rus ordusuyla yakın ilişkisiyle tanına Dugin, Duma'nın başkanı Gennady Seleznyov'un ve Birleşik Rusya adlı partinin yöneticilerinden Sergey Narişkin'in danışmanıdır. Nasyonal Bolşevik Parti, Nasyonal Bolşevik Cephesi ve Avrasya Partisi'nin kurucusudur. Jeopolitiğin Temelleri (1997) ve Dördüncü Siyaset Teorisi (2009) gibi 30 kadar kitabın yazarıdır. Putin'in baş stratejisti olarak görünen Dugin'in Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığına dair görüşler vardır. Kızı Daria Dugina 21 Ağustos 2022 tarihinde öldürüldü.

ALEKSANDR DUGİN