Aleksandar Stanojevic Konyaspor'dan ayrıldı mı? Aleksandar Stanojevic'in son durumu ne?
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Konyaspor, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yeni kararını açıkladı. Peki, Aleksandar Stanojevic Konyaspor'dan ayrıldı mı? Aleksandar Stanojevic'in son durumu ne?
Aleksandar Stanojevic Konyaspor'dan ayrıldı mı? Sorusu, son zamanlarda gündemde yer almakta ve merak edilmekte. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yeni kararını açıkladı. Peki, Aleksandar Stanojevic Konyaspor'dan ayrıldı mı? Aleksandar Stanojevic'in son durumu ne?
ALEKSANDAR STANOJEVİC KONYASPOR'DAN AYRILDI MI?
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Stanojevic ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Ocak 2023'te Konyaspor'a imza atan tecrübeli teknik adam, yeşil-beyazlıların başında çıktığı 26 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.
İşte Süper Lig'de 9 haftada yolların ayrıldığı 10 teknik adam;
Emre Belözoğlu-Başakşehir
Erdal Güneş-Gaziantep FK
Çağdaş Atan-Kayserispor
Fatih Tekke-İstanbulspor
Hüseyin Eroğlu-Samsunspor
Tolunay Kafkas-Ankaragücü
Şenol Güneş-Beşiktaş
Osman Özköylü-Pendikspor
Nenad Bjelica-Trabzonspor
Aleksandar Stanojevic-Konyaspor