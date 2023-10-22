Konyaspor, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yeni kararını açıkladı. Peki, Aleksandar Stanojevic Konyaspor'dan ayrıldı mı? Aleksandar Stanojevic'in son durumu ne?

Aleksandar Stanojevic Konyaspor'dan ayrıldı mı? Aleksandar Stanojevic'in son durumu ne?

Aleksandar Stanojevic Konyaspor'dan ayrıldı mı? Sorusu, son zamanlarda gündemde yer almakta ve merak edilmekte. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yeni kararını açıkladı. Peki, Aleksandar Stanojevic Konyaspor'dan ayrıldı mı? Aleksandar Stanojevic'in son durumu ne?

ALEKSANDAR STANOJEVİC KONYASPOR'DAN AYRILDI MI?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Stanojevic ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Ocak 2023'te Konyaspor'a imza atan tecrübeli teknik adam, yeşil-beyazlıların başında çıktığı 26 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

İşte Süper Lig'de 9 haftada yolların ayrıldığı 10 teknik adam;

Emre Belözoğlu-Başakşehir

Erdal Güneş-Gaziantep FK

Çağdaş Atan-Kayserispor

Fatih Tekke-İstanbulspor

Hüseyin Eroğlu-Samsunspor

Tolunay Kafkas-Ankaragücü

Şenol Güneş-Beşiktaş

Osman Özköylü-Pendikspor

Nenad Bjelica-Trabzonspor

Aleksandar Stanojevic-Konyaspor