ABD'li film yıldızı Alec Baldwin, geçtiğimiz yıl Rust film çekimi sırasında görüntü yönetmeninin kazayla ölümüne neden oldu. Büyük ses getiren bu olay sonrasında Alec Baldwin'in tekrardan setlere geri döneceği haberi yer aldı. Peki, Alec Baldwin kimdir? Alec Baldwin ne oldu? Alec Baldwin filmleri neler? İşte detaylar...

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico'da "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Rust filminin setinde yaşanan bu olay magazin gündemini derinden sarsmıştı. Çekimler sırasında yaşanan ölümcül kazayla ilgili aktör Alec Baldwin ile hayatını kaybeden kameraman Halyna Hutchins'in ailesi arasında anlaşmaya varıldığı belirtildi. Peki, Alec Baldwin kimdir? Alec Baldwin ne oldu? Alec Baldwin filmleri neler? Detaylar haberimizde...

ALEC BALDWİN KİMDİR?

Alexander Rae Baldwin III (d. 3 Nisan 1958, Massapequa), Amerikalı oyuncudur. 2009 yılı ABD ve Japonya ortak yapımı İlişki Durumu Karışık filminde rol almıştır. 2021 yılında çekilen western tarzı Rust adlı filmin setinde çekimler devam ederken 42 yaşındaki kadın görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü, yönetmen Joel Souza'yı ise yaraladı. Baldwin'in elindeki silahın kurusıkı olması gerekirken birilerinin bunu değiştirmiş olabileceği iddiası ortaya atıldı ancak herhangi bir göz altı ya da tutuklama yapılmadı.

ALEC BALDWİN NE OLDU?

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico'da "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı. Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu, ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.