Aldatmak. dizisinde Yeşim karakterine hayat veren Asena Girişken'in hayatı merak edildi. Vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Aldatmak Yeşim kimdir? Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken kimdir, kaç yaşında, nereli? Asena Girişken dizileri ve filmleri nelerdir? Asena Girişken hayatı ve biyografisi nedir?

ATV'de ekrana gelen Aldatmak dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Dizide Yeşim Denizeren'i canlandıran Asena Girişken merak konusu oldu. Peki, Aldatmak Yeşim kimdir? Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken kimdir, kaç yaşında, nereli? Asena Girişken dizileri ve filmleri nelerdir? Asena Girişken hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALDATMAK DİZİSİNİN YEŞİM'İ ASENA GİRİŞKEN KİMDİR?

1992 Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğan oyuncu, tiyatroya 14 yaşında başladı. Üniversitede hukuk okuması için yönlendirilmesine rağmen 18 yaşında Nazım Hikmet Tiyatro Akademisi'ni kazandı ve İstanbul'daki oyunculuk yolcuğu başlamış oldu.

ASENA GİRİŞKEN OYNADIĞI YAPIMLAR

2016 – Aşk Yeniden

2017 – Yol Arkadaşım

2021 – 2022 Üç Kuruş

2022 - Aldatmak