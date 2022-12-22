ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, kısa sürede büyük izleyici kitlesine hakim oldu. Arama motorlarında ise Aldatmak yeni fragman yayınlandı mı? sorusu aratılıyor. ATV ekranlarında 13. bölümü ile ekrana gelen dizinin yeni fragmanı merak ediliyor. Peki, Aldatmak yeni fragman yayınlandı mı? Aldatmak 14.bölüm fragmanı izle! Aldatmak 14. bölüm fragmanı HD izle!

Aldatmak yeni fragman yayınlandı mı? sorusu merak ediliyor. ATV ekranlarında 13. bölümü ile ekrana gelen dizinin yeni fragmanı merak ediliyor. Peki, Aldatmak yeni fragman yayınlandı mı? Aldatmak 14.bölüm fragmanı izle! Aldatmak 14. bölüm fragmanı HD izle!

ALDATMAK 14. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Aldatmak dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı.

ALDATMAK DİZİSİ KONUSU NE?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.