Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak 9.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölümde neler olacak?
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Perşembe günlerinin beğenilen dizisi Aldatmak bugün 8. bölümü ile ATV'de olacak. 8. Bölümün yayınlanmasının ardından 9. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak 9.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölümde neler olacak?
Aldatmak, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak 9.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölümde neler olacak?
ALDATMAK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Aldatmak 8. bölümünün ardından 9. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. 11 Kasım tarihinde yeni bölüm fragmanının izleyiciler ile buluşması öngörülüyor.