Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak 9.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölümde neler olacak?

Perşembe günlerinin beğenilen dizisi Aldatmak bugün 8. bölümü ile ATV'de olacak. 8. Bölümün yayınlanmasının ardından 9. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak 9.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölümde neler olacak?