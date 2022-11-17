Başrolünde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aldatmak'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin son bölümü araştırmakta. Aldatmak dizisinin son bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Aldatmak yeni bölüm fragmanı! Aldatmak 10. bölüm fragmanı İZLE! Aldatmak gelecek hafta fragmanı iZLE!

ALDATMAK DİZİSİ KONUSU NE?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

ALDATMAK HANGİ GÜN?

Aldatmak her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

ALDATMAK DİZİSİ FRAGMAN!

Aldatmak dizisi fragmanı merak konusu oldu. Aldatmak dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz belli olmadı.