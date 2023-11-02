ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak Perşembe günü 43. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Aldatmak yeni bölüm (43. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Aldatmak YENİ BÖLÜM (43. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Aldatmak Her Perşembe ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Aldatmak 43. BÖLÜM 1. Fragmanı yayınlandı! Peki, Aldatmak Yeni bölüm (43. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aldatmak Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

ALDATMAK YENİ BÖLÜM (43. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Aldatmak her Perşembe ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Aldatmak yeni bölümü her çarşamba saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Aldatmak Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

ALDATMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

ATV'nin sevilen dizisi "Aldatmak" her Perşembe akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Aldatmak " her çarşamba saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ALDATMAK OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özelcan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Asena Girişken, Cem Sürgit, Berkay Ateş, Alize Gördüm, İlayda Çevik.

ALDATMAK KONUSU NEDİR?

Güzide, hastanede karışan bebeğiyle ilgili öğrendiği yeni bir bilgi sebebiyle ne yapacağını bilemez. Evladı olması muhtemel bir isme ulaşan Güzide'yi büyük bir şok beklerken, hem Tarık hem de Sezai ona yardım eli uzatmaya çalışır. Mualla'nın baskı ve zorlamaları her geçen gün daha da artarken Oylum için bir tutsaklığa dönüşen ev hayatının katlanılabilir tek kısmı Kahraman'dır. Oylum'a olan aşkı yüzünden gözü artık hiçbir şey görmeyen Tolga ise sonuçlarını hiç düşünmeden bir hamle yapar. Bu hamle Tolga'nın yalnızca babasını değil, Mualla'yı da karşısına almasına sebep olacaktır. Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğu ortaya çıkar.

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