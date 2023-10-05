Boşanma davası sebebiyle hayatında büyük bir değişimin başlangıcında olan Güzide, aldığı haberle sarsılır. Her koşulda yanında olan Sezai ise, Güzide ve ailesine yardım etmek için her şeyi göze alır. Sürpriz bir ismin daha gözünü karartması ise, ailedeki herkesi büyük bir korkunun eşiğine sürüklemek üzeredir. ALDATMAK Yeni (40. bölüm) CANLI izle! Aldatmak dizi hangi kanalda, saat kaçta? Aldatmak 40. bölüm full izle!

Senaristliğini Yıldız Tunç, Atilla Özel, N.Selena Çağlayan'ın, yönetmenliğini ise Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği Aldatmak dizisi için beklenen gün geldi çattı. Dram türünde olan ve birbirinden kaliteli oyuncuların yer aldığı dizi hakkında detaylar merak ediliyor. ALDATMAK Yeni (40. bölüm) CANLI izle! Aldatmak dizi hangi kanalda, saat kaçta? Aldatmak 40. bölüm full izle!

ALDATMAK YENİ (40. BÖLÜM) CANLI İZLE

Aldatmak 40. Bölüm bu akşam (5 Ekim) saat 20.00'de atv'de! Dizinin yeni bölümleri her Perşembe 20.00'de atv'de yayınlanıyor. İşte Aldatmak 40. Bölüm fragmanı…

ALDATMAK DİZİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Aldatmak her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

ALDATMAK 40. BÖLÜM FULL İZLE (LİNK)

ALDATMAK KONUSU NE?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU