Diziyi merakla bekleyenler, Aldatmak dizisi oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. Dramayı sevenler, Aldatmak konusu ne, hikayesi gerçek mi sorusu araştırılıyor. Peki, Aldatmak oyuncu kadrosu nedir? Aldatmak oyuncuları kimler? Aldatmak konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALDATMAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU

VAHİDE PERÇİN (Güzide Yenersoy)

Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve soğuk olabilen, bastığı yeri titreten, katı, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır. Ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, tek bir tesadüfle yerle bir olacaktır.

ERCAN KESAL (Ali Sezai Okuyan)

Sezai, Nevşehir ve Ankara'da hukuk büroları olan çok başarılı bir avukattır. Şiir ve edebiyat düşkünü, eşiyle ayrı, iki çocuk sahibi bir babadır. Güzide ve Tarık ile okuldan arkadaşlardır. Zamanında çok yakın bir dostlukları olsa da Güzide ve Tarık sevgili olunca gruptan uzaklaşmıştır. Otuz yıl sonra Güzide'yle yolu tekrar kesişince hayatında yepyeni bir sayfa açılacaktır.

MUSTAFA UĞURLU (Tarık Yenersoy)

Güzide'nin kocası Tarık, işinde başarılı, kendine ait bir hukuk bürosu olan karizmatik bir avukattır. Güzide'yle aralarında gözle görülür bir problem olmasa da evliliklerinde yılların getirdiği bir yorgunluk vardır. Tarık, ailesinden yıllardır çok büyük bir sır saklamaktadır ve bu sırrın açığa çıkmasıyla hayatı alt üst olacaktır.

YUSUF ÇİM (Ozan Yenersoy)

Tarık ve Güzide'nin oğlu Ozan, her şeyin en iyisinde gözü¨ olan genç bir inşaat mühendisidir. Çok çalışıyor olmaktan şikayetçidir ve bir an önce zengin olmak, lüks bir hayat yaşamak ister. Kolay yoldan istediği hayata kavuşma hevesi başına büyük dertler açacaktır.

CEM BENDER (Oltan Kaşifoğlu)

Tarık'ın hem yakın arkadaşı, hem müvekkili, hem de akıl hocası Oltan, inşaat şirketi sahibi, çok varlıklı, eski usül bir iş¸ insanıdır. Mafya olmasa da kanunsuz işler yapmaktan da zor duruma düşen insanları kullanmaktan çekinmez.

CANER ŞAHİN (Tolga Kaşifoğlu)

Oltan Kaşifoğlu'nun oğlu Tolga, güvenlik yazılımları konusunda uzman, start-up şirketi sahibi, yakışıklı, yeni nesil bir iş insanıdır. Çok para kazanmakta, çok iyi harcamakta ve çok iyi bir hayat yaşamaktadır. Aşk hayatında istikrarlı olmasa da gerçek aşkla karşılaştığında hayatı bambaşka bir yöne gidecektir.

FEYZA SEVİL GÜNGÖR (Oylum Yenersoy)

Güzide ve Tarık'ın güzel ve zeki kızları Oylum, annesinin ısrarları sonucu tıp fakültesine yazılmıştır ancak en büyük hayali dünyaca ünlü bir dansçı olmaktır. Oylum, ailesinden birçok şeyi saklamak pahasına dahi hayallerinin peşinden koşabilecek cesarete sahiptir ancak işler hiç de planladığı gibi gitmeyecektir.

ASENA GİRİŞKEN (Yeşim Denizeren)

Antalyalı, liseden terk, küçük bir kasabada büyümüş, domestik, sıcak bir kadındır. Öykü adında beş yaşında bir kızı olan Yeşim, yaşamının yalanlarla örülü olduğundan habersiz, mutlu ve düzenli hayatından memnundur.

CEM SÜRGİT (Ümit Özgüder)

Güzide'nin kimyager kardeşi Ümit, neşeli, esprili, hafif fırıldak, evli ve bir kız çocuk sahibidir. Küçük hesaplar peşindedir ancak bunu rahatsız edici boyutlara taşımadan yerini bilir. Güzide onun için bir abladan ziyade hep bir anne olmuştur.

MELTEM BAYTOK (Nazan Tokluca)

Güzide'nin üniversiteden yakın arkadaşı Nazan, Güzide gibi hakimdir. Güzide'nin bazen akıl verdiği, bazen de akıl aldığı en yakın arkadaşı, sırdaşıdır. Adeta aileden biri olan Nazan, hiç evlenmemiştir, Ozan ve Oylum'un da manevi teyzesidir.

ALDATMAK OYUNCULARI

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy)

Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan)

Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy)

Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu)

Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)

Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu)

Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy)

Asena Girişken (Yeşim Denizeren)

Cem Sürgit (Ümit Özgüder)

Meltem Baytok (Nazan Tokluca)

Tims&B Yapım'ın yapımcılığını üstleneceği Aldatmak dizisinin senarist Ayfer Tunç ve yönetmeni ise Murat Saraçoğlu olacak Aldatmak dizisinin yayın tarihi 22 Eylül 2022 perşembe olacak.