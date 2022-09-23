Aldatmak dizisi yeni sezonda ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim gibi isimlerin bulunduğu Aldatmak dizisinde rol alan Oylum karakteri merak konusu oldu. Peki, Aldatmak Oylum kimdir? Feyza Sevil Güngör kimdir? Detaylar haberimizde...

ALDATMAK OYLUM KİMDİR?

Güzide ve Tarık'ın güzel ve zeki kızları Oylum, annesinin ısrarları sonucu tıp fakültesine yazılmıştır ancak en büyük hayali dünyaca ünlü bir dansçı olmaktır. Oylum, ailesinden birçok şeyi saklamak pahasına dahi hayallerinin peşinden koşabilecek cesarete sahiptir ancak işler hiç de planladığı gibi gitmeyecektir.

FEYZA SEVİL GÜNGÖR KİMDİR?

Feyza Sevil Güngör, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Güngör, ilk kez 2019 yılında rol alan Savaşçı dizisinden sonra Çember, Kuruluş: Osman, Aldatmak gibi çeşitli dizilerde yer aldı. Ünlü oyuncu şimdilerde Aldatmak dizisinde Oylum karakterine hayat vermektedir.