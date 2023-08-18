Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde dikkat çeken karakterlerden birisi de Oylum oluyor. Peki, Aldatmak Oylum kimdir? Aldatmak dizisi Oylum karakteri gerçek hayatta kimdir?

İzleyiciler Aldatmak dizisindeki Oylum karakterini araştırmaya başladı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim gibi isimlerin bulunduğu Aldatmak dizisinde rol alan Oylum karakteri merak konusu oldu. Bu nedenle Aldatmak Oylum kimdir? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Aldatmak Oylum kimdir? Aldatmak dizisi Oylum karakteri gerçek hayatta kimdir?

ALDATMAK OYLUM KİMDİR?

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Aldatmak dizisinde yer alan Oylum karakteri gerçek hayatta Feyza Sevil Güngör'dür. Oylum, annesinin ısrarları sonucu tıp fakültesine yazılmıştır ancak en büyük hayali dünyaca ünlü bir dansçı olmaktır. Oylum, ailesinden birçok şeyi saklamak pahasına dahi hayallerinin peşinden koşabilecek cesarete sahiptir ancak işler hiç de planladığı gibi gitmeyecektir.

FEYZA SEVİL GÜNGÖR KİMDİR?

Feyza Sevil Güngör, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Güngör, ilk kez 2019 yılında rol alan Savaşçı dizisinden sonra Çember, Kuruluş: Osman, Aldatmak gibi çeşitli dizilerde yer aldı. Ünlü oyuncu şimdilerde Aldatmak dizisinde Oylum karakterine hayat vermektedir.