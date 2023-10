Aldatmak, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Aldatmak neden yok, Bugün Aldatmak yeni bölüm yok mu? İşte detaylar…

ALDATMAK CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Aldatmak dizisini canlı yayında televizyondan izleyebileceğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mualla'nın oyunlarına daha fazla dayanamayan Oylum, oğluna kavuşmak için her şeyi göze alacak hale gelir. Torununu kurtarmak için her yolu deneyen Güzide, Mualla'nın her hareketini ne kadar titiz şekilde planladığıyla bir kez daha yüzleşir.

Zeliş'in sakladığı karanlık sırlardan biri açığa çıkınca Güzide için Ozan cephesinde de sorunlar patlak vermeye başlar. Ancak Zeliş'in hiç de hafife alınmaması gerektiği bütün ailenin önünde gözler önüne serilecektir.

Tarık, Güzide'ye karşı ortaya yeni çıkan ittifakı dağıtmak için şaşırtıcı bir hamle yaparken, Sezai sevdiği kadının her koşulda yanında olduğunu bir kez daha kanıtlar. Fakat Sezai'nin araştırdığı bir gizem, herkes için büyük bir şaşkınlığı da beraberinde getirecektir.

ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güzide, hastanede karışan bebeğiyle ilgili öğrendiği yeni bir bilgi sebebiyle ne yapacağını bilemez. Evladı olması muhtemel bir isme ulaşan Güzide'yi büyük bir şok beklerken, hem Tarık hem de Sezai ona yardım eli uzatmaya çalışır.

Mualla'nın baskı ve zorlamaları her geçen gün daha da artarken Oylum için bir tutsaklığa dönüşen ev hayatının katlanılabilir tek kısmı Kahraman'dır. Oylum'a olan aşkı yüzünden gözü artık hiçbir şey görmeyen Tolga ise sonuçlarını hiç düşünmeden bir hamle yapar. Bu hamle Tolga'nın yalnızca babasını değil, Mualla'yı da karşısına almasına sebep olacaktır.

ALDATMAK KONUSU NE?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okumuş

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu

Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Asena Girişken - Yeşim Denizeren

Cem Sürgit - Ümit Özgüder

Meltem Baytok - Nazan Tokluca

BUGÜN ALDATMAK YENİ BÖLÜM YOK MU?

Aldatmak, bugün tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına dair henüz açıklama yapılmadı.