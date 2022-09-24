Aldatmak ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aldatmak dizisi yeni bölümleri hangi gün? Cuma günü mü?

Ekranların yeni başlayan dizisi Aldatmak hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Diziyi tam gününde izlemek isteyen seyirciler, Aldatmak ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Aldatmak dizisi yeni bölümleri hangi gün? Cuma günü mü, başka gün mü? araştırması yapıyor. Peki, Aldatmak dizisi hangi gün yayınlanmaktadır? İşte detaylar...

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim gibi isimlerin bulunduğu yeni dizi Aldatmak her Cuma ATV'de ekranlara gelecek. Dizinin hangi gün yayınlandığı merak ediliyor. Peki, Aldatmak ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar sizlerle...

ALDATMAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aldatmak her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

ALDATMAK KONUSU NE?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okuyan

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu