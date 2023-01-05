Aldatmak ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Aldatmak dizisi yok mu? Aldatmak yeni bölüm ne zaman, hangi gün? 5 Ocak ATV yayın akışı!

Ekranların beğeniyle takip edilen dizisi Aldatmak 5 Ocak yayın akışında görünmedi. Bunun akabinde izleyiciler, Aldatmak ne zaman? Bu hafta Aldatmak dizisi yok mu? Aldatmak yeni bölüm ne zaman, hangi gün? 5 Ocak ATV yayın akışı nedir? araştırması yaptı. Peki, Aldatmak dizisi ne zaman? Aldatmak dizisi saat kaçta başlıyor? Aldatmak geç mi başlayacak? İşte detaylar...

ATV'nin beğenilen dizisi Aldatmak normalde Perşembe günleri yayınlanıyordu. Fakat yılbaşı haftası arası nedeniyle bugün ekranlara gelmedi. Vatandaşlar, Aldatmak ne zaman? Bu hafta Aldatmak dizisi yok mu? Aldatmak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi gün? merak etti. Ayrıntılar sizlerle...

ALDATMAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aldatmak her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

NOT = (5 Ocak Perşembe 2023) Bu hafta yılbaşı haftası nedeniyle Aldatmak dizisi ara verdi.

ALDATMAK BUGÜN YOK MU NEDEN YOK?

Aldatmak dizisi 5 Ocak Perşembe 2023 tarihinde ekranlara gelmeyecek. Dizinin yılbaşı haftası nedeniyle ara yaptığı düşünülmektedir.

ATV 5 OCAK YAYIN AKIŞI

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Tomb Raider TV'de İlk - Yabancı Sinema

22:15 - Bağlılık Aslı - Yerli Sinema

ALDATMAK KONUSU NE?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okuyan

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu