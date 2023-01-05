Aldatmak ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Aldatmak dizisi yok mu? Aldatmak yeni bölüm ne zaman, hangi gün? 5 Ocak ATV yayın akışı!
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Ekranların beğeniyle takip edilen dizisi Aldatmak 5 Ocak yayın akışında görünmedi. Bunun akabinde izleyiciler, Aldatmak ne zaman? Bu hafta Aldatmak dizisi yok mu? Aldatmak yeni bölüm ne zaman, hangi gün? 5 Ocak ATV yayın akışı nedir? araştırması yaptı. Peki, Aldatmak dizisi ne zaman? Aldatmak dizisi saat kaçta başlıyor? Aldatmak geç mi başlayacak? İşte detaylar...
ATV'nin beğenilen dizisi Aldatmak normalde Perşembe günleri yayınlanıyordu. Fakat yılbaşı haftası arası nedeniyle bugün ekranlara gelmedi. Vatandaşlar, Aldatmak ne zaman? Bu hafta Aldatmak dizisi yok mu? Aldatmak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi gün? merak etti. Ayrıntılar sizlerle...
Aldatmak her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
NOT = (5 Ocak Perşembe 2023) Bu hafta yılbaşı haftası nedeniyle Aldatmak dizisi ara verdi.
Aldatmak dizisi 5 Ocak Perşembe 2023 tarihinde ekranlara gelmeyecek. Dizinin yılbaşı haftası nedeniyle ara yaptığı düşünülmektedir.
- 16:00 - Esra Erol'da
- 19:00 - ATV Ana Haber
- 20:00 - Tomb Raider TV'de İlk - Yabancı Sinema
- 22:15 - Bağlılık Aslı - Yerli Sinema
Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.
Vahide Perçin - Güzide Yenersoy
Ercan Kesal - Ali Sezai Okuyan
Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy
Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy
Yusuf Çim - Ozan Yenersoy
Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu