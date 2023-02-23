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Aldatmak ne zaman başlayacak? Aldatmak yeni bölüm ne zaman başlıyor?

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Aldatmak ne zaman başlayacak? Aldatmak yeni bölüm ne zaman başlıyor?

Ekranların sevilen dizisi Aldatmak hakkında son günlerde çeşitli armalar yapıldı. Dizi hakkında Aldatmak ne zaman başlayacak? Aldatmak yeni bölüm ne zaman başlıyor gibi konular araştırıldı. Peki, Aldatmak ne zaman başlayacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Aldatmak yayınlandığı ilk günden bu yana gündem olmaya eevam ediyor Ancak deprem nedeniyle dizilere bir süre ara verilmişti. Peki, Aldatmak ne zaman başlayacak? Aldatmak yeni bölüm ne zaman başlıyor?

ALDATMAK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aldatmak yeni bölümü ekrana gelmiyor. Dizinin tekrar bölümü ekrana geliyor. Aldatmak dizisinin tekrar bölümü bu hafta yayınlandıktan sonra 2 Mart 2023 akşamı yeni bölümünün yayınlanması öngörülüyor.

ALDATMAK KONUSU

Aldatmak, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Aldatmak Gündem Haberler

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