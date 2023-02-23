Ekranların sevilen dizisi Aldatmak hakkında son günlerde çeşitli armalar yapıldı. Dizi hakkında Aldatmak ne zaman başlayacak? Aldatmak yeni bölüm ne zaman başlıyor gibi konular araştırıldı. Peki, Aldatmak ne zaman başlayacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Aldatmak yayınlandığı ilk günden bu yana gündem olmaya eevam ediyor Ancak deprem nedeniyle dizilere bir süre ara verilmişti. Peki, Aldatmak ne zaman başlayacak? Aldatmak yeni bölüm ne zaman başlıyor?

ALDATMAK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?