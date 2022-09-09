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Aldatmak konusu nedir, oyuncuları kimler? Aldatmak dizisi uyarlama mı? Aldatmak dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

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Aldatmak konusu nedir, oyuncuları kimler? Aldatmak dizisi uyarlama mı? Aldatmak dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim gibi isimlerin bulunduğu yeni dizi Aldatmak yakında ATV'de başlayacak. Dizinin 2. tanıtım fragmanı da yayınlandı. Fragmanı izleyen seyirciler, Aldatmak konusu nedir, oyuncuları kimler? Aldatmak dizisi uyarlama mı? Aldatmak dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

Güçlü oyuncu kadrosuyla Aldatmak dizisi yakında ATV'de başlayacak. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Aldatmak dizisi konusu nedir? Aldatmak dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Aldatmak dizisi yakında ATV'de başlayacak. Dizinin henüz ne zaman başlayacağı tam belli olmadı.

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okuyan

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu

Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

08 Eylül 2022 Atv Yayın Akışı08 Eylül 2022 Atv Yayın Akışı
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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