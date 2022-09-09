Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim gibi isimlerin bulunduğu yeni dizi Aldatmak yakında ATV'de başlayacak. Dizinin 2. tanıtım fragmanı da yayınlandı. Fragmanı izleyen seyirciler, Aldatmak konusu nedir, oyuncuları kimler? Aldatmak dizisi uyarlama mı? Aldatmak dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

Güçlü oyuncu kadrosuyla Aldatmak dizisi yakında ATV'de başlayacak. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Aldatmak dizisi konusu nedir? Aldatmak dizisinin oyuncuları kimlerdir?

ALDATMAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aldatmak dizisi yakında ATV'de başlayacak. Dizinin henüz ne zaman başlayacağı tam belli olmadı.

ALDATMAK DİZİSİ KONUSU NE?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

ALDATMAK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okuyan

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu

ALDATMAK DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır.