Aldatmak ilgili sözler 2022: Anlamlı aldatmak ile ilgili kısa sözler! - Haberler

Aldatmak ilgili sözler merak ediliyor. Sosyal medyada paylaşmak veya bir arkadaşına, eşine dostuna göndermek isteyenler için aldatmak ile ilgili sözler haberimizde... Genellikle İnstagram'da postların altına veya hikaye olarak paylaşılan aldatmak ile ilgili sözler için anlamlı aldatmak ile ilgili kısa sözler ve aldatmak sözleri haberimizde aldatmakla ilgili sözler arayanlar için derlendi. İşte aldatmak sözleri!

ALDATMAK İLE İLGİLİ SÖZLER

Beni bir kez aldatırsan yazıklar olsun sana, ikinci kez aldatırsan yazıklar olsun bana.

İnsanları aldatmak, güldürmekten çok daha kolaydır.

Biri sizi bir kez aldatırsa suç onundur. İki kez aldatırsa suç sizindir.

Ne zaman seni düşünsem yalanlar geliyor aklıma... Gelen yalanların arasında saklı ihanetinin bedeli helal olsun sana aldattın beni..

Sana nefes aldığım sürece dua edeceğim sanma ki mutlu ol diye sende sev ve benim gibi aldatıl sende sev benim gibi yan diye

Sana Harcadığım Zamana Lanet Verdiğim Değer Haram olsun...

Bakma Artık Arkana Yolun Açık Olsun Adın ihanet Olsun...

Az gözyaşı dökmedim gidişine şimdi dönmek istiyormuş git işine.

Bazen Allah kurtarıyor siz ayrılık sanıyorsunuz.

Çok rica ediyorum, bir kadını başkasını sevmeyecek kadar üzmeyin.

Kırdıysa sessiz kal. Sessizliğinden kırıldığını anlamıyorsa onsuz kal.

Ağlayışım terk edip gidişine değil. Ben; sensizken senden diye sensizliği de sevmiştim. Sen; seninle birlikte sensizliği de alıp gittin.

Ona gülmeyi ben öğrettim, o başkasına gülmeyi tercih etti.

Ağzımın tadı yoksa hasta gibiysem, boğazımda düğümleniyorsa lokmalar, buluttan nem kapıyorsam, inan hep güzel gözlerinin hasretindendi.

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