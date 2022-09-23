Aldatmak fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak 2. bölüm fragmanı izle! Aldatmak dizisinin konusu nedir?

ATV'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı gelen "Aldatmak" dizisinin yeni tanıtımı izleyici ile buluştu. Yayınlanan yeni tanıtım ile dizinin yayın tarihi de belli oldu. Peki, Aldatmak fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak dizisinin konusu nedir?

Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu, Cem Bender'in başrollerinde oynadığı Aldatmak dizisinin fragmanı merak ediliyor. Peki, Aldatmak fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak dizisinin konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALDATMAK DİZİSİNİN FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güzide Yenersoy, 30 yıllık kocası ve iki çocuğuyla birlikte dışarıdan bakıldığında herkese örnek olacak bir aileye sahip saygıdeğer bir aile mahkemesi hâkimidir. Eşi Tarık kendi hukuk bürosu olan tecrübeli ve başarılı bir avukattır. Oğlu Ozan, bir inşaat firmasında mühendis olarak çalışmakta, kızı Oylum ise annesinin ısrarıyla girdiği tıp fakültesine devam etmektedir.

ALDATMAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Vahide Perçin'in Güzide Yenersoy karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkacağı dizi, konusuyla rakiplerini geride bırakıyor.

Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır. Ailesi için yıllardır seve seve büyük fedakarlıklarda bulunduğu için ailesinin de hakimi olmayı kendisine hak görmektedir. Tüm bu katılığının arkasında ailesine ve çocuklarına karşı çok büyük bir sevgi beslemektedir. Ancak ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, bir tesadüf sonucu ansızın yerle bir olacaktır.

ALDATMAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Dizide, Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.

ALDATMAK DİZİSİNİN FRAGMANI İZLE!