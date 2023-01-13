ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aldatmak dizisine dahil olan Elmas Heves karakteri araştırılıyor. Peki, Aldatmak Elmas kimdir? Elmas Heves karakterini kim canlandırıyor? Aldatmak Elmas karakteri gerçekte kim, adı ne? İşte detaylar...

Başrolünde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aldatmak'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Aldatmak dizisine dahil olan Elmas Heves karakteri araştırılıyor. Peki, Aldatmak Elmas kimdir? Elmas Heves karakterini kim canlandırıyor? Aldatmak Elmas karakteri gerçekte kim, adı ne? Detaylar haberimizde...

ALDATMAK ELMAS KİMDİR?

Defne Samyeli, Atv ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisine Elmas Heves karakteriyle dahil olmuştur. Elmas Heves, ünlü bir boşanma avukatıdır.

ELMAS HEVES KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Aldatmak dizisinde Elmas karakterini Defne Samyeli canlandırmaktadır.