Aldatmak dizisi yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak her hafta perşembe akşamları ekranlara geliyor. Oyuncuları arasında Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli gibi isimler yer alıyor. Peki, Aldatmak dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Aldatmak dizisi bu akşam olacak mı? Aldatmak dizisinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Aldatmak dizisinin konusu ne? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ekranların beğenilen dizisi Aldatmak dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 16. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aldatmak dizisinin konusu nedir? 16. bölüm Fragmanı nasıl izlenir! Aldatmak dizisinin oyuncuları kimlerdir? Aldatmak dizisi bu akşam olacak mı? Aldatmak dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde…

ALATMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Atv ekranlarında her Perşembe günü yeni bölümü yayınlanan Aldatmak, Perşembe akşamları ekrana gelmeye devam edecek. Dizinin 16. ve yeni bölümü, önümüzdeki perşembe, yani 12 Ocak Perşembe günü izleyicileriyle buluşacak.

ALDATMAK DİZİSİ KONUSU NE?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

ALDATMAK HANGİ GÜN?

ekranların sevilen dizisiAldatmak her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

ALDATMAK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?