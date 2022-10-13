Aldatmak oyuncuları ve konusu, ATV dizileri seven seyirciler tarafından sıklıkla yanıt arıyor.Peki, Aldatmak dizisi oyuncuları kimler? Aldatmak konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALDATMAK OYUNCULARI

Vahide Perçin,

Ercan Kesal

Mustafa Uğurlu

Cem Bender,

Yusuf Çim,

Caner Şahin,

Feyza Sevil Güngör,

Asena Girişken,

Cem Sürgit,

Meltem Baytok,

Hatice Deniz,

Burcu Söyler,

Merve Altınkaya,

Kerem Müsligil

ALDATMAK DİZİSİ KONUSU NE?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.