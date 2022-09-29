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Aldatmak dizisi oyuncuları kimler? Aldatmak konusu, ne zaman, saat kaçta başlıyor?

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Aldatmak dizisi oyuncuları kimler? Aldatmak konusu, ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Aldatmak dizisi oyuncuları kimler? Aldatmak konusu nedir? Aldatmak ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Yeni yayın döneminin gelmesiyle birlikte izleyiciyle buluşacak yeni yapımlar arasında yer alan ' Aldatmak' dizisi 22 Eylül Perşembe itibariyle başladı. Peki, Aldatmak dizisi oyuncuları kimler? Aldatmak konusu nedir? Aldatmak ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar haberimizde...

Vahide Perçin

Ercan Kesal

Mustafa Uğurlu

Cem Bender

Yusuf Çim

Caner Şahin

Feyza Sevil Güngör

Asena Girişken

Cem Sürgit

Meltem Baytok

Hatice Deniz

Güzide, birçok evliliği yıkılmaktan kurtarmış, pek çok çocuğun hak ettiği sevgiyi görmesini sağlamış ve daima adaletin yanında olan, prensipli ve dürüst bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla beraber mutlu bir ailesi olan Güzide, onurlu bir hayat yaşadıklarını, örnek bir aile olduklarını ve evliliklerinin de daima böyle devam edeceğini sanmaktadır. Fakat bir gün kendisinin neden olduğu ve sonrasında tesadüfen gelişen olayların ardından örnek ve mutlu sandığı ailesinin kumdan bir kaleye dönüştüğünü görecektir.

Yeni yayın döneminin gelmesiyle birlikte izleyiciyle buluşacak yeni yapımlar arasında yer alan 'Aldatmak' dizisi 22 Eylül Perşembe itibariyle başladı.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Aldatmak Gündem Yaşam Haberler

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