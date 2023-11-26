ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak Numan abi öldü mü? Merak ediliyor ve son bölümde meydana gelen olaylar ile birlikte internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Peki, Aldatmak dizisi Numan abi öldü mü? Aldatmak dizisi Numan amca kalp krizi mi geçirdi?

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgüt, Bekay Ateş, İlayda Çevik, Selin Kahraman ve Meltem Baytok'un kadrosunda yer aldığı Aldatmak dizisinde Aldatmak dizisi Numan abi öldü mü? Merak edilmekte. Peki, Aldatmak dizisi Numan abi öldü mü? Aldatmak dizisi Numan amca kalp krizi mi geçirdi?

ALDATMAK DİZİSİ NUMAN ABİ ÖLDÜ MÜ?

Yıllardır sayısız projede rol alan Ömer Karanlık, 19 Kasım 2023 Pazar günü sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ömer Karanlık'ın cenazesi, dün ikindi namazına müteakip Esenyurt Yeni Mezarlık'ta defnedildi. Oyuncunun ani ölümü, sevenleri ve Türkiye'nin sanat camiasında derin bir üzüntüye neden oldu. Oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar arasında Alman Kuzusu, Baba, Leylifer, Gibi, Kırmızı Oda, Söz, ve Aldatmak yer alıyor. Buna göre Ömer Karanlık yani Aldatmak dizisinin Numan abisi hayatını kaybetti.