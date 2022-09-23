Aldatmak dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Aldatmak dizi çekimleri nerede yapıldı?
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ATV'nin yeni dizisi Aldatmak'ın nerede çekildiği merak ediliyor. Dizinin tanıtım fragmanındaki mekanlar merak konusu oldu. Peki, Aldatmak dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Aldatmak dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...
Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim gibi isimlerin bulunduğu yeni dizi Aldatmak yakında ATV'de başlayacak. Dizi başlamadan önce nerede çekim yapıldığı merak edildi. Peki, Aldatmak dizisi nerede çekiliyor? Aldatmak hangi il, ilçe ve mahallede çekilmektedir? İşte detaylar...
Aldatmak dizisi genel olarak İstanbul'da çekiliyor. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan sahneleri İstanbul'da geçmektedir. Dizideki adalet sarayı "İstanbul Anadolu Adalet Sarayı" olarak geçmektedir.
Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.
Vahide Perçin - Güzide Yenersoy
Ercan Kesal - Ali Sezai Okuyan
Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy
Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy
Yusuf Çim - Ozan Yenersoy
Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu