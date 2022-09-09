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Aldatmak dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Aldatmak dizi çekimleri nerede yapıldı?

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Aldatmak dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Aldatmak dizi çekimleri nerede yapıldı?

ATV'nin yeni dizisi Aldatmak'ın nerede çekildiği merak ediliyor. Dizinin tanıtım fragmanındaki mekanlar merak konusu oldu. Peki, Aldatmak dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Aldatmak dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim gibi isimlerin bulunduğu yeni dizi Aldatmak yakında ATV'de başlayacak. Dizi başlamadan önce nerede çekim yapıldığı merak edildi. Peki, Aldatmak dizisi nerede çekiliyor? Aldatmak hangi il, ilçe ve mahallede çekilmektedir? İşte detaylar...

Aldatmak dizisi genel olarak İstanbul'da çekiliyor. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan sahneleri İstanbul'da geçmektedir. Dizideki adalet sarayı "İstanbul Anadolu Adalet Sarayı" olarak geçmektedir.

Aldatmak dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Aldatmak dizi çekimleri nerede yapıldı?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okuyan

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

dizilerin çekildiği mekan Aldatmak Dizi Gündem Magazin Haberler

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