Aldatmak dizisi bugün var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat 2023 Bu akşam Aldatmak yok mu, ara mı verdi, yeni bölümü haftaya mı?

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Aldatmak dizisi var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat 2023 Aldatmak yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Aldatmak neden yok? merak etti. Peki, Aldatmak dizisi bitti mi, final mi? Aldatmak dizisi ara mı verdi? Aldatmak dizisi bu hafta yok mu, haftaya mı olacak? İşte detaylar...

Aldatmak, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Aldatmakyeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat 2023 Bu akşam Aldatmak yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Aldatmak neden yok?

ALDATMAK DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 9 Şubat 2023 Perşembe ATV yayın akışında Aldatmak dizisi yer almadı. Dizi bugün ekranlara gelmeyecek. Bu hafta deprem dolayısıyla birçok kanalda dizi ekrana gelmeyecek. ATV'de deprem bölgesinden anlık gelişmeler aktarılıyor.

ALDATMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişin bedellerini ödeme vakti

Tarık radikal hamlesiyle Güzide ve çocuklarının beş parasız ortada kalmalarına sebep olur. Bu çaresiz ortamda, Güzideler'in yardımına Behram koşar. Güzide böylelikle Tarık'ın onun kuyusunu kazmaya uzun zaman önce başladığını fark eder.

Tarık'ın geçmişinden gelen misafir Yeşim'den önce Tarık'ın kendisiyle birlikte olduğunu iddia eder. Üstelik bu davetsiz misafirin yanında Öykü yaşlarında bir kız çocuğu da vardır.

Güzide'nin evine yerleşen Yeşim zafer kazandığını düşünse de Tarık'la mutlu olamayacağını anlaması uzun sürmez. Bununla birlikte geçmişten gelen bir tehdit yüzünden Yeşim yeniden Tarık'ın arkasından iş çevirmeye başlar.

Hem iş hem de özel hayatında diken üstünde olan Ozan, bir yandan Oltan'a karşı intikam planını uygularken diğer yandan ailesini evinden eden babasıyla yüzleşir. Elmas'ın da desteğiyle, bu yüzleşmenin Tarık için sonuçları ağır olur.

Tolga cephesinde yaşadığı yıkımı atlatamayan Oylum, içini dayısına döker. Güzide sürekli yardımlarına koşan Behram'ın Oylum'a olan ilgisini fark eder. Oylum'dan kolay kolay vazgeçmeye niyeti olmayan Tolga ise onu bekleyen büyük tehlikeden habersizdir.