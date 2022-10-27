Aldatmak, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Aldatmak CANLI izle! ATV Aldatmak yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

ALDATMAK CANLI YAYIN İZLE!



ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oltan ile girdiği çıkar çatışması Güzide'yi zor durumda bırakır. Güzide, adaletsizliğe karşı güçlü duruşundan taviz vermediği takdirde Oltan'ın bu meseleyi kolay kolay kapatmayacağının farkındadır.

Borç içindeki Ozan hem tefecinin, hem de Lara ve Kaan'ın zorlamaları yüzünden iyice köşeye sıkışmıştır. Lara, Oltan tehdidine karşı Kaan'ı uyarsa da Kaan bu uyarıyı dinlemez ve Lara'yı Ozan'a karşı tehlikeli bir hamleye zorlar. Bu hamle Ozan için zorlu ama bir o kadar da beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

Yeşim'in ısrarlarına dayanamayan Tarık, Oylum'u yeni evine Öykü ile tanışmaya davet eder. Oylum, her ne kadar babasıyla ilişkisini düzeltmek istese de Yeşim'in evine gitmek konusunda kararsızdır. Annesine ihanet etmeyi bir türlü göze alamayan Oylum verdiği ani kararla hayatının alt üst olmasına sebep olacaktır.

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güzide, Oylum'un hapis cezasına tepki gösterince kendini nezarethanede bulur. Hakim ve Yenersoy Ailesi arasında adli bir savaş patlak verir. Bu süreçte Güzide, Sezai'den büyük destek görür. Kendisini kurtarmak için büyük çaba sarf edenler arasında, beklemediği bir isim de vardır.

Tolga ile yaşadığı duygu yüklü bir andan sonra duygularına hakim olmaya çalışan Oylum için her şey daha da karmaşık hale gelir. Bütün bunların arasında, Oylum bir dikkatsizliği sonucu foyasının ortaya çıkması tehlikesi ile karşı karşıya kalır.

Bir çıkmaza giren Ozan, Oltan'a her şeyi anlatır. Oltan'ın Yenersoy Ailesi'ne karşı edindiği bilgiler giderek artmakta ve tehlikeli bir hal almaya başlamaktadır. Tarık, özel hayatında dengeyi sağlamak için çırpınırken, Yeşim onun ilgisini yeniden çekebilmek için çok daha fazlasını yapmaya hazırdır.

ALDATMAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Aldatmak dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

ALDATMAK KONUSU NE?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okumuş

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu

Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Asena Girişken - Yeşim Denizeren

Cem Sürgit - Ümit Özgüder

Meltem Baytok - Nazan Tokluca