Aldatmak CANLI izle! ATV Aldatmak yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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ATV kanalında yayınlanan beğenilen yapım Aldatmak yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Aldatmak adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Aldatmak canlı izle! Aldatmak yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak CANLI izle! ATV Aldatmak yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Aldatmak konusu nedir?
Aldatmak, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Aldatmak CANLI izle! ATV Aldatmak yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...
Oltan ile girdiği çıkar çatışması Güzide'yi zor durumda bırakır. Güzide, adaletsizliğe karşı güçlü duruşundan taviz vermediği takdirde Oltan'ın bu meseleyi kolay kolay kapatmayacağının farkındadır.
Borç içindeki Ozan hem tefecinin, hem de Lara ve Kaan'ın zorlamaları yüzünden iyice köşeye sıkışmıştır. Lara, Oltan tehdidine karşı Kaan'ı uyarsa da Kaan bu uyarıyı dinlemez ve Lara'yı Ozan'a karşı tehlikeli bir hamleye zorlar. Bu hamle Ozan için zorlu ama bir o kadar da beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.
Yeşim'in ısrarlarına dayanamayan Tarık, Oylum'u yeni evine Öykü ile tanışmaya davet eder. Oylum, her ne kadar babasıyla ilişkisini düzeltmek istese de Yeşim'in evine gitmek konusunda kararsızdır. Annesine ihanet etmeyi bir türlü göze alamayan Oylum verdiği ani kararla hayatının alt üst olmasına sebep olacaktır.
Güzide, Oylum'un hapis cezasına tepki gösterince kendini nezarethanede bulur. Hakim ve Yenersoy Ailesi arasında adli bir savaş patlak verir. Bu süreçte Güzide, Sezai'den büyük destek görür. Kendisini kurtarmak için büyük çaba sarf edenler arasında, beklemediği bir isim de vardır.
Tolga ile yaşadığı duygu yüklü bir andan sonra duygularına hakim olmaya çalışan Oylum için her şey daha da karmaşık hale gelir. Bütün bunların arasında, Oylum bir dikkatsizliği sonucu foyasının ortaya çıkması tehlikesi ile karşı karşıya kalır.
Bir çıkmaza giren Ozan, Oltan'a her şeyi anlatır. Oltan'ın Yenersoy Ailesi'ne karşı edindiği bilgiler giderek artmakta ve tehlikeli bir hal almaya başlamaktadır. Tarık, özel hayatında dengeyi sağlamak için çırpınırken, Yeşim onun ilgisini yeniden çekebilmek için çok daha fazlasını yapmaya hazırdır.
Aldatmak dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.
Vahide Perçin - Güzide Yenersoy
Ercan Kesal - Ali Sezai Okumuş
Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy
Yusuf Çim - Ozan Yenersoy
Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu
Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu
Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy
Asena Girişken - Yeşim Denizeren
Cem Sürgit - Ümit Özgüder
Meltem Baytok - Nazan Tokluca