Aldatmak CANLI izle! ATV Aldatmak yeni bölüm full HD canlı yayın izle!
Gündem Haberleri
ATV kanalında yayınlanan beğenilen yapım Aldatmak yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Aldatmak adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Aldatmak canlı izle! Aldatmak yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak CANLI izle! ATV Aldatmak yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Aldatmak konusu nedir?
ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak bu akşam ekranlara geliyor. Aldatmak CANLI izle! ATV Aldatmak yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Aldatmak konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...
ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.
Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkması herkesi şoke etmiştir. Uğradığı ihaneti sindirmeye çalışan Güzide, ansızın gelen bir telefonla bir kez daha sarsılır. Okulu için Amsterdam'a gittiğini sandığı kızı Oylum, Ankara'da bir kazaya karışmıştır. Aklında bir sürü soru işaretiyle yola çıkan Güzide, Tarık'tan göremediği desteği eski bir dostundan görür.
Güzide Yenersoy, 30 yıllık kocası ve iki çocuğuyla birlikte dışarıdan bakıldığında herkese örnek olacak bir aileye sahip saygıdeğer bir aile mahkemesi hâkimidir. Eşi Tarık kendi hukuk bürosu olan tecrübeli ve başarılı bir avukattır. Oğlu Ozan, bir inşaat firmasında mühendis olarak çalışmakta, kızı Oylum ise annesinin ısrarıyla girdiği tıp fakültesine devam etmektedir.