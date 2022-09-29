ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak bu akşam ekranlara geliyor. Aldatmak CANLI izle! ATV Aldatmak yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Aldatmak konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALDATMAK CANLI İZLE!

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

ATV ALDATMAK CANLI İZLE!

ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkması herkesi şoke etmiştir. Uğradığı ihaneti sindirmeye çalışan Güzide, ansızın gelen bir telefonla bir kez daha sarsılır. Okulu için Amsterdam'a gittiğini sandığı kızı Oylum, Ankara'da bir kazaya karışmıştır. Aklında bir sürü soru işaretiyle yola çıkan Güzide, Tarık'tan göremediği desteği eski bir dostundan görür.

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güzide Yenersoy, 30 yıllık kocası ve iki çocuğuyla birlikte dışarıdan bakıldığında herkese örnek olacak bir aileye sahip saygıdeğer bir aile mahkemesi hâkimidir. Eşi Tarık kendi hukuk bürosu olan tecrübeli ve başarılı bir avukattır. Oğlu Ozan, bir inşaat firmasında mühendis olarak çalışmakta, kızı Oylum ise annesinin ısrarıyla girdiği tıp fakültesine devam etmektedir.