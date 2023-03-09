ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak bugün 21. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Aldatmak canlı izle! ATV Aldatmak 21. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Aldatmak canlı izleme linki var mı? 9 Mart ATV canlı izle!

Aldatmak, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Aldatmak canlı izle! 9 Mart ATV Aldatmak 21. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle!

ALDATMAK CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Aldatmak dizisini canlı yayında televizyondan izleyebileceğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eski defterlerin yerini yeni başlangıçlar alıyor

Oltan'ın ağır yaralanması şok etkisi yaratırken, Güzide kızından zor da olsa doğru olanı yapmasını ister. Yeşim'in tahrik edici hareketine verdiği karşılık, Güzide'nin artık o eski sakin halinden eser kalmadığını herkese hatırlatır.

Oylum ile Tolga arasına büyük bir soğukluk girmiştir. Tolga'dan kendi rızasıyla kopamayacağının da ilişkilerinin huzurlu şekilde devam edemeyeceğinin de farkında olan Oylum şaşırtıcı bir hamle yapar. Ancak bu hamlesinin sonuçları, iki taraf için de çok acı verici olacaktır.

Ozan bir yandan Oylum'a Tolga ile kendisi arasında bir seçim yapmasını şart koşarken, diğer yandan Zeliş ile her geçen gün daha fazla vakit geçirmeye başlar.

Yeşim, Nihal'le yaptıklarının ortaya çıkması üzerine çok zor durumda kalır. Üstelik geçmişte söylediği başka bir yalanın Güzide sayesinde başına büyük tehlike açacağından habersizdir.

Aldatmak'ın 20.bölümünde herkes farklı konularda "aldatılırken" eski defterlerinin yerini yeni olaylar ve başlangıçlar alıyor.

ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Siz davasını satmış eski bir hakimsiniz!"

Elmas'ın Yeşim'in arkasından yürüttüğü gizli operasyon sayesinde dosya doğru ellere ulaştırılmıştır. Yeşim için artık hesap verme zamanı gelir.

Kendisinin her zaman yanında olan Sezai'ye iyilik yapmak isteyen Güzide Sezai'nin kızını bulmak için, kaynaklarını kullanarak harekete geçer. Yeniden tutunmaya çalıştığı kariyerine ise Tarık'ın vuracağı gizli darbeden habersizdir.

Tolga ile olan ayrılığının üstesinden hala gelememiş olan Oylum pişman olsa da ilişkisini toparlaması mümkün gözükmemektedir. Ne var ki Tolga'nın Oylum'u Behram'la görmesi Tolga'nın ön yargılarını pekiştirir. Ozan ise Zeliş'le hayatında yeni bir sayfa açar.

Yeşim'in tutuklanması sonucu Ümit, Öykü ile ilgilenirken Tarık bir kez daha bencilliğini gösterir. Ancak pervasızlığı, kendisine karşı bir koz daha elde edilmesini sağlayacaktır. Uzun zamandır Güzide'ye karşı verdiği savaşla meşgul olan Tarık, öngöremediği büyük bir tehlikenin geldiğinin farkında değildir.

ALDATMAK KONUSU NE?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okumuş

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu

Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Asena Girişken - Yeşim Denizeren

Cem Sürgit - Ümit Özgüder

Meltem Baytok - Nazan Tokluca