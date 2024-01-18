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Aldatmak canlı izle! 18 Ocak ATV Aldatmak 54. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle!

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ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak bugün 54.bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Aldatmak canlı izle! ATV Aldatmak 54. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Aldatmak canlı izleme linki var mı? 18 Ocak ATV canlı izle!

Aldatmak, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanmış, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Aldatmak canlı izle!11 Ocak ATV Aldatmak 54. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle!

ALDATMAK CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Aldatmak dizisini canlı yayında televizyondan izleyebileceğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesi üzerinden izleyebilirsiniz.

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Sevmek, gerektiğinde vazgeçmeyi bilmek demek..."

Korktuğu başına gelen Tarık artık insanları eskisi gibi parmağında oynatamayacağını anlar. Özgüder Ailesi'yle arası gittikçe güçlenen Yeşim beklenmedik bir ittifak kurar. Güzide zor zamanında her daim yanında olan Sezai için aynısını yapmak ister. Ancak İpek'e ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak isteyen Güzide, onun içinde biriken kini hafife almıştır.

Oltan, Tolga'yı girdiği tehlikenin içinden çıkarmak için beklenmedik bir hamle yapar. Tolga sadece Oylum'un değil herkesin gözünden düşmeye devam eder. Talihsiz bir tesadüf Kahraman'ın Oylum için ne kadar değerli olduğunu ortaya çıkarır. Oylum'dan bir sevgi işareti gören Kahraman büyük bir karar alacaktır.

ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?


"Benimle evlenir misin?"

Oylum hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verince Dicleli evinde sular durulur. Ozan'ın başarısı onu beklenmedik bir tanıdıkla anlaşmaya götürecektir. Tolga yeni bir yola girerken Selin ona güvenmekte tereddüt eder. İkili, hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir kararın eşiğine gelir.

İpek'in davranışları Güzide'yi şaşırtmaya devam eder. Sezai ile Güzide onun iyi niyetine inanırken İpek'in planlı bir hamlesi Oltan'ın iyice gözüne girmesini sağlayacaktır.

Sezai, Güzide ile ilişkisinde büyük bir adım atmaya hazırlanır. Eski düşmanlar dostluk kurarken yalnız kalan Tarık olur. Yeşim sarsıcı bir keşifte bulunur. Sevdiği kadın ile kızı arasında kalan Sezai'nin öğrendikleri ise her şeyi değiştirecektir…

ALDATMAK KONUSU NE?

Güzide ona karşı ittifak ittifakının planlarının ortaya çıkmasıyla, meslek sektörünün en zor anlarını yaşıyor. Sezai, sevdiği kadın için dünyaları yakmayı göze alsa da Güzide için bu tek başına vermesi gereken bir savaştır.

Behram'ın tetikçisinin olaylarına ulaşan Kahraman, kendisini büyük bir ikilem içerisinde bulurken Oylum'u Tolga ile sürpriz bir karşılaşma bekliyor. Aklı tamamen Oylum ile meşgul olan Tolga'nın ise Selin cephesinde sinanmak üzere olduğunuz haberi yok.

Yeşim tarafından köşeye sıkıştırılan Tarık, Yeşim'in artık kolay lokma olmadığının bilgisidir. Tarık, cinayeti, beklenmedik bir isme anlatıp anlatması konusunda ikilemde kalıyor. Güzide'ye karşı yaptığı sinsi bir hamle ise onu beklediği ölçüde tahminden de hızlı bir şekilde yapılabilecektir.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okumuş

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu

Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Asena Girişken - Yeşim Denizeren

Cem Sürgit - Ümit Özgüder

Meltem Baytok - Nazan Tokluca

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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