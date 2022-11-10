ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak bugün 8. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Aldatmak canlı izle! ATV Aldatmak 8. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Aldatmak canlı izleme linki var mı? 10 Kasım ATV canlı izle!

Aldatmak, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Aldatmak canlı izle! 10 Kasım ATV Aldatmak 8. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle!

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ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güzide hayatına yeniden başlıyor

Güzide, bir günde yerle bir olan hayatına yeniden başlamak için ilk adımı atıyor!

Sevdiklerinin ondan gizledikleri ile yüzleşen Güzide, Tarık'ın ağır cümlelerinin doğruluk payını sorgular. Oylum'un dava sürecinin sona ermesinin ardından Güzide beklenen hamleyi yapar ve Tarık'tan boşanmak için avukat tutar. Tarık'a ihanetinin bedelini ağır ödetmeye kararlıdır. Bu zorlu günlerde ailesinin yanı sıra destekçisi Sezai olur.

New York bileti bulununca yalanı ortaya çıkan ve annesiyle yüzleşmekten kaçan Oylum'u babası yeni yalanlarla kurtarır. Bunun sonucunda Oylum sırları yüzünden babasına ve onun yeni ailesine daha ılımlı yaklaşmaya mecbur kalır. Oylum davranışlarının hem annesiyle arasındaki duvarı güçlendirdiğinin hem de onu Tolga'dan uzaklaştırdığının farkında değildir.

Eve gelen belgelerle istifası ortaya çıkan Ozan, annesinin tavrına şaşırır. Babasından aldığı parayla rahatlamıştır ancak iyi niyetine güvendiği Oltan'ın asıl niyeti henüz ortaya çıkmamıştır.

Güzide, herkese karşı anlayışlı olmaya çalışırken sabrı yeterince sınandıktan sonra bile bu iyi niyetini korumayı başarabilecek midir?

ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Söyle o Murat'ına boşanmayacağım"

Boşanmaktan vazgeçtiği için protokolü yırtıp atan Güzide, hafife aldığı Yeşim'le kolayca mücadele edebileceğini düşünse de rakibinin yalan söyleme kabiliyeti ve kurduğu oyunlar gittikçe daha çok canını sıkmaktadır.

Oylum, olanlardan sonra hala kendisine karşı soğuk davranan Tolga'nın gönlünü almak için harekete geçer. Ancak kendini affettirmesi gereken tek insan Tolga değildir. Kendi çıkarı için Oylum'u ateşe atan Tarık, Güzide'yle aralarının daha da açılmasına sebep olacaktır. New York yolculuğu öncesi her şeyi yoluna koymaya çalışan Oylum'un hayatında yeni dertler kendini belli etmeye başlamaktadır.

Ozan, beklenmedik kariyer fırsatı ile birlikte gelen maddi güçle özgüven tazeler. Ozan herkese kendini ispatladığını düşünürken, Güzide gerçek olamayacak kadar güzel bu habere şüpheyle yaklaşmaktadır.

Çıkmaza giren Tarık, son çare olarak Oltan'ın tavsiyesine uymaya karar verir.

Kızından darbe üstüne darbe yiyen Güzide, ister istemez kendisini sorgular. Bu sorgulama sonucunda etrafa karşı tavrı gözle görülür biçimde değişir. Güzide'deki değişim aile fertlerini bir hayli şaşırtır.

ALDATMAK KONUSU NE?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okumuş

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu

Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Asena Girişken - Yeşim Denizeren

Cem Sürgit - Ümit Özgüder

Meltem Baytok - Nazan Tokluca